Президент Реала Флорентіно Перес залишився задоволений своєю командою у грі проти Атлетіка (2:0).

"Модріч та Куртуа – найкращі футболісти світу на своїх позиціях. Лука перебуває у неймовірній формі і гідний виграти ще один "Золотий м'яч", – цитує Переса AS.

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У фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка хорватський півзахисник забив один з голів, а бельгійський голкіпер красиво парирував удар суперника з пенальті.

Нагадаємо, чинний контракт 36-річного Модріча з Реалом завершується наприкінці сезону, угода з Куртуа діє до літа 2026-го.

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