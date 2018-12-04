"Він дуже вплинув на мене", – Супряга розповів, що після розмови з Русолом вирішив перейти у Динамо

18-річний форвард Динамо Владислав Супряга розповів, як його прийняли у клубі та розкрив деталі свого переходу.

"Адаптуюся потроху. Всі мене прийняли добре, не можу скаржитися. На базі живу з Цітаішвілі, Булецою і Поповим, яких давно знаю, вони і допомагають адаптуватися в новому середовищі. Хлопці мене найчастіше називають Супра. Я не проти.

Я прийшов після Другої ліги і спочатку був шокований. Дуже важко було звикнути. І просто доводиться адаптуватися до іншого рівня швидкості прийняття рішень і роботи з м'ячем. Це дається непросто, але допомагає рости. Плюс, іноземці, яких в Дніпрі не було. З ними цікаво. Особливо з бразильцями. Вони дуже комунікабельні і часом дуже смішні.

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В перші тижні найбільше допомагав Піваріч, особливо перед матчем з Аяксом. Підійшов до мене перед грою і знайшов потрібні слова, хоча я все одно дуже хвилювався, особливо коли почув гімн Ліги чемпіонів. Це була моя мрія, і вона здійснилася досить швидко і несподівано.

Як виник варіант з Динамо? Я якраз повернувся з юнацької збірної, коли мені повідомили про інтерес киян. Я, звичайно ж, хвилювався, були певні сумніви, але потім зустрівся з Андрієм Русолом, який сказав, що для мене це точно крок вперед, що від таких можливостей не відмовляються. Сказав, що він вірить в мене. Саме Русол вплинув на мене, і я зрозумів, що це правильний крок.

Конкуренція? І Бесєдін, і Русин зараз сильніші за мене. Я так вважаю. Вони старші, у них більше досвіду, вони вже довели свою кваліфікацію забитими м'ячами. Я собі кажу, що повинен працювати, можливо, ще більше за Артема і Назарія. Тільки так зможу стати основним гравцем Динамо", – цитує Супрягу Dynamo.kiev.ua. з посиланням на клубний журнал "біло-синіх".

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