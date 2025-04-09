– У чому основна причина "прольоту" Шевченка повз виконком УЄФА?

– Причина в довірі з боку УЄФА. Андрій Шевченко, мабуть, такою довірою не користується. Звідси й результат.

Шевченко відреагував на результат виборів до Виконкому УЄФА: "Через політичні фактори Україну не хочуть там бачити"

– Чому, на ваш погляд, ця довіра так сильно впала?

– Там де футбол, особливо у сфері впливу ФІФА та УЄФА, там за останній час з'явилося дуже багато зовнішньої політики. Це збіг обставин останніх десяти років. І ця політика впливає на багато внутрішніх процесів у цих організаціях.

– Сам Шевченко сказав, що в УЄФА його не хочуть бачити через політичні аспекти. Наскільки цей аргумент може бути вагомим з огляду на те, що посада президента УАФ є більшою мірою політичною, з огляду на теперішню ситуацію, в якій перебуває Україна?

– Як би ми не говорили, що спорт поза політикою, такого ніколи не було. Такі ж ситуації відбуваються в тому ж МОК, скрізь. Є моменти, які впливають через деякі моменти, пов'язані з фінансуванням усіх цих організацій, ФІФА, УЄФА, особливо під час вибору господарів світових і європейських чемпіонатів, різних спонсорських ситуацій тощо.

На сьогоднішній момент знакові фігури в УЄФА фінансуються і посилено лобіюються людьми, які не є партнерами для України.

– 15 голосів із 55 - це однозначно для Шевченка й України провал?

– Однозначно. Але річ у тім, що тут кожен претендент на місце у виконкомі повинен мати підтримку. Це – як передвиборча компанія. Мабуть, Шевченко мало приділив уваги спілкуванню з людьми, які мали віддати свій голос. Можливо, він недооцінив цю ситуацію, а можливо, лобіювання інших кандидатів було більш суттєвим, адже цей процес уже давно став публічним, і всі одне одного розуміють. Те, що в цих організаціях процвітають корупційні складові в прямому вигляді, – це ні для кого не секрет, досить згадати тих самих Блаттера, Платіні, які десятиліттями перебували під підозрою, були фігурантами різних судових процесів.

Світовий і європейський футбол загруз у корупції. Заявляти, звичайно, можна багато чого, але потрібні факти. А факти – це коли тебе спіймали за руку. Андрію Шевченку не надали потрібної підтримки, потрібної довіри. Те, що він українець, було одним із чинників, і саме зараз, оскільки деякі організації, які фінансуються протилежною стороною, роблять усе, щоб витіснити наших претендентів, оскільки дві позиції цих сторін несумісні. А дії цих двох організацій – ФІФА та УЄФА, особливо першої – дуже насторожують у світлі тих рішень, які вони готують.

Тому я тут бачу прямий зв'язок із тим, що Андрій Шевченко пролетів на цих виборах. Хоч це і домисли, але я схильний думати, що Шевченко недооцінив усієї цієї ситуації і свою передвиборчу компанію провів пасивно, з негативним результатом.

– Чи можна стверджувати, що він занадто понадіявся на свій авторитет і колишні заслуги?

– Як футболіст, Андрій Шевченко прожив чудову кар'єру, як футбольний тренер дуже добре стартував. А от як функціонер і політичний діяч скрізь зазнав провалів. Причини? Він неправильно оцінює обстановку і дуже пасивно себе поводить у пропагації свого іміджу – позафутбольного або навіть постфутбольного. Що в політиці, що в спортивній політиці, його дії поки що не підтверджують його авторитет, – сказав Заховайло в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Андрій Шевченко висунув свою кандидатуру на виборах до Виконкому УЄФА, проте отримав лише 15 голосів країн-асоціацій УЄФА та не потрапив до цього керівного органу.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи