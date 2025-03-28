"Я оберу Діна, можливо, тому, що він є наймолодшим. Він дуже добре грає. На початку сезону у нього не було жодної зіграної хвилини на полі, але потім він влився в команду і зараз грає справді добре.

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Йому лише 19, і він грає у Прем'єр-лізі на найвищому рівні. Я думаю, що всі вони мають велике майбутнє, але я все ж оберу Хьойсена", – сказав Кепа для Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Дін Хьойсен провів 27 матчів за клуб, забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює вартість 19-річного футболіста у 42 мільйони євро.

На рахунку Іллі Забарного 29 поєдинків за Борнмут у цьому сезоні, без результативних дій. Вартість українця за версією Transfermarkt складає 40 мільйонів євро.

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