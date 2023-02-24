Головний тренер Марселя Ігор Тудор в захваті від впливу Маліновського на команду.

Марсель наразі перебуває в гарній формі та продовжує переслідувати ПСЖ. Команда Маліновського посідає друге місце і всього на п’ять очок відстає від парижан. Тудор вважає, що з приходом українця покращився рівень гри.

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"Маліновський – додаткова цінність для команди. Своїми здібностями він зумів підняти рівень групи", – сказав наставник Марселя на прес-конференції.

Нагадаємо, що Маліновський і Ко у 25 турі зіграють проти ПСЖ на Велодромі. Зустріч запланована на 26 лютого. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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