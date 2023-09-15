"Фульк'є і Пауліста перебувають в процесі відновлення. Габі почувається досить добре. Гравці після збірних прибули в хорошій формі, хоча й втомилися. Ми ще оцінимо їхній стан перед грою.

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Яремчук? Він добре тренувався, здається, що йому не вистачає ігрового часу, хоча він виступав за збірну", – сказав наставник "кажанів" на прес-конференції.

Нагадаємо, що Валенсія зіграє проти Атлетіко в суботу, 16 вересня. Початок матчу о 17:15 за київським часом.

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