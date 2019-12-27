"Він до останнього думав, що переходить у Челсі", – екс-директор Манчестер Сіті розповів про комічний трансфер "містян"

Колишній виконавчий директор Манчестер Сіті Гарі Кук розповів комічну історію про підписання контракту з бразильським форвардом Робінью.

"Робінью уже збирався вирушити з Мадрида в Лондон, щоб підписати контракт із Челсі. Але ми дізналися про час вильоту та інші деталі і надали йому приватний літак. А там за нього взялися наші агенти.

Гвардіола епічно зганьбився на прес-конференції Манчестер Сіті, згадавши Баварію – курйозне відео

Я думаю, він тоді не розумів, що в підсумку опиниться у Манчестері. Він до останнього думав, що перейде у Челсі. Робінью знав, що збирається заробити багато грошей, вступаючи за команду з АПЛ, а за яку саме – йому було байдуже. Він хотів стати дуже багатою людиною – це і була його головна ціль.

Ми оголосили про його трансфер у нашому офісі в Лондоні, так що Робінью жодного разу не був у Манчестері до підписання контракту з Сіті", – цитує Кука The Athletic.

Нагадаємо, перехід Робінью з Реала у Манчестер Сіті відбувся в останній день літнього трансферного вікна 2008 року. Тоді "містяни" виклали за бразильця 42,5 млн євро – рекордну суму для клубів АПЛ на той час.

Зіна, у нас проблеми! Чому футбол Гвардіоли знову розкусили