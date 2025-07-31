Голлівудський актор Він Дізель відвідав тренувальний табір Аль-Іттіхада в Португалії та особисто звернувся до Каріма Бензема та гравців клубу з потужною мотиваційною промовою.

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У відео, яке Дізель виклав у себе в Інстаграм, помітно що він перебував у роздягальні команди разом із культовим режисером Спайком Лі – фанатом баскетбольного Нью-Йорк Нікс.

Звертаючись до чемпіонів Саудівської Про-ліги, Дізель сказав через перекладача: "Кожен з вас має взяти на себе відповідальність за те, щоб підняти команду якомога вище. У вас ніколи немає вільної миті. Не має значення, яка година – ви завжди повинні планувати, як підняти свою репутацію, свою славу, тому що ви справді талановиті. Для вас не існує меж. Ви – зірки. Весь світ дізнається ваші імена".

На завершення Дізель обійняв Каріма Бензема та додав: "Я серйозно, хлопці. Особливо ти, брате".

Нагадаємо, що Аль-Іттіхад став чемпіоном Саудівської ліги у сезоні 2024/25, випередивши таких конкурентів, як Аль-Хіляль і Аль-Наср Кріштіану Роналду. Сам Бензема, якому нині 37 років, входить у фінальний рік контракту з клубом із Джидди. На його рахунку вже 41 гол у 66 матчах за Аль-Іттіхад.

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