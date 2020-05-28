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"Він дивний хлопець": президент Брешії підтвердив відхід Балотеллі

09:28 458 Читать на русском
"Він дивний хлопець": президент Брешії підтвердив відхід Балотеллі
Челліно та Балотеллі / ANSA

Президент італійської Брешії Массімо Челліно заявив, що скандальний форвард Маріо Балотеллі більше не зіграє за "ластівок".

"Я намагаюся уникати всіляких позовів, та справа Балотеллі була роздмухана настільки, що жодному футболу там місця вже не залишилося.

Брешія розірве контракт з Балотеллі

Маріо – дивний хлопець. Він вже не з нами в думках, тому я сприймаю як належне його відхід. Це не надто відрізняється від того, що він робив упродовж всієї своєї кар'єри. Він просто трохи некерований. У випадку вильоту в Серію B його контракт анулювався б автоматично, тож з урахуванням нашої ситуації (20-те місце, 9 очок до рятівної позиції – Футбол 24) він буде вільним агентом у наступному сезоні.

Ми не підписували Балотеллі заради уваги преси. Ми справді сподівалися, що він стане серйозною підмогою на полі. Я думав, що він зможе створити для себе щось нове в Брешії, тому що він мені подобається. Ми розчарувалися у ньому", – цитує Челліно Football Italia.

До слова, в нинішньому сезоні Серії А Маріо Балотеллі провів 19 матчів, у яких забив 5 м'ячів. Раніше стало відомо, що він упродовж 10 днів не з'являвся на тренуваннях "ластівок".

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Теги
Італія Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Массімо Челліно
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