"Я великий фанат Супряги, але ні. Ті хвилини, які він минулого сезону отримував у Зорі, він уже давно втратив відчуття того, де має перебувати, щоб отримати м’яч і забити.

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Тому я вважаю, що він буде третім, а можливо й четвертим форвардом у лінії нападників Динамо. Там Ванат, Герреро, Пономаренко, і вже потім Супряга. Ось так би я вибудував цей список", – зізнався Волочай у ефірі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, 25-річний Супряга – вихованець Дніпра. Влітку 2018-го за 6,5 млн євро перейшов в Динамо, однак не зміг закріпитися в київській команді. Виступав в орендах за СК Дніпро-1, Сампдорію та Зорю. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

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