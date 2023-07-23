Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі попри те, що його команда програла Челсі в товариському матчі (3:4), залишився задоволеним грою Михайла Мудрика.

Мудрик та Де Дзербі / фото з відкритих джерел

"Дуже радий за Мудрика. У Михайла великий потенціал. Він – чудовий гравець.

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Я радію, коли мій колишній підопічний грає добре або досягає чогось неймовірного у футболі в новій команді", – цитує Де Дзербі журналіст Скот Троттер.

Нагадаємо, що в матчі проти Брайтона Михайло Мудрик забив дебютний гол за Челсі.

Італійський фахівець тренував українця, коли вінгер виступав за Шахтар. Наразі Де Дзербі працює з Брайтоном. Під його керівництвом "чайки" вперше в історії вийшли в єврокубки.

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