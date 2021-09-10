Під час представлення 18-річного хавбека журналістка Лорена Гонсалес, думаючи, що її ніхто не чує, сказала: "Цей хлопець чорніший, ніж його костюм". Втім, ці слова потрапили в ефір телеканалу Teledeporte.

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Іспанська радіомовна і телевізійна корпорація (RTVE) засудила журналістку за расистський коментар і наголосила, що її слова "були неприйнятними для громадського ТБ". RTVE вже проводить розслідування, за результатами якого "будуть вжиті відповідні заходи", повідомляє AP.

Лорена Гонсалес, своєю чергою, перепросила за свої слова. "Мій коментар, який не мав під собою злого умислу або зневажливого ставлення до гравця, був у будь-якому випадку недоречний. Подібне порівняння я б могла використовувати щодо людини з будь-яким кольором шкіри.

Але я розумію, в який чутливий час ми живемо. Водночас вважаю, що зараз все надто політизують і радикалізують, але ЗМІ повинні нести ще більшу відповідальність у питанні боротьби з расизмом й іншою дискримінацією", – написала журналістка у своєму Instagram.

Нагадаємо, Едуардо Камавінга приєднався до Реала з Ренна, у якому виховувався з 11 років. З мадридцями юний талант підписав контракт на 6 сезонів.

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