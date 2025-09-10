"Я бачила, як Кіліан відреагував, коли зустрів Зідана. Тоді йому було 14 років, він сказав мені: "Мамо, він доторкнувся до мого пальто, ми не будемо його прати". Тож я знаю, що це може означати для дитини.

Мати Мбаппе зробила відверте зізнання щодо пролонгації угоди з ПСЖ: "Це був єдиний раз"

Потім Кіліан зустрічався з Кріштіану Роналду, коли він перейшов у Манчестер, потім у Реал. Потім були Робінью, Роналдінью... Що стосується Кріштіану... Кіліан подумки був португальцем. Він ходив до батька друга дивитися матчі збірної Португалії і вболівати за Роналду. Він був закоханий і говорив: "Я – португалець", – цитує маму Мбаппе L'Equipe.

