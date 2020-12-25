"Венгер? Він був дійсно неймовірним тренером. Так, для мене і багатьох інших гравців він був як батько. Я думаю, що багатьом в Арсеналі справді не вистачає його", – відповів у твіттері Озіл на питання щодо легендарного екс-тренера "канонірів".

Венгер заінтригував майбутнім Озіла

Нагадаємо, Венгер очолював Арсенал з 1996 по 2018 роки, тричі ставав чемпіоном Англії, а також по 7 разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Додамо, що Озіл приєднався до "канонірів" улітку 2013 року та пропрацював із фахівцем протягом 5 років. У поточному сезоні німець жодного разу не виходив на поле, не потрапивши навіть до заявки команди на турніри.

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