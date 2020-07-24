"Він був вожаком, у важку хвилину міг і допомогти, і "напхати": Кабаєв – про Каменюку, сезон Зорі та виступи в ЛЄ

"Цей сезон однозначно можемо занести собі в актив. Рік тому, коли прийшов новий тренер і нові хлопці, ми зібралися і домовились, що будемо боротися за найвищі місця. Ми раді, що завершили чемпіонат на третьому місці. Це великий стрибок вгору, порівняно з минулим роком", – цитує Кабаєва прес-служба Зорі.

"Я третій рік в Зорі, але ми ніяк не могли пробитись в груповий етап Ліги Європи. Нарешті мрія здійснилась. Запоріжжя давно вже заслужило прийняти матчі такого високого рівня. Ми звикли до цього міста і стадіону. Ти відчуваєш ці стіни, ніби це твій рідний дім", – додає Владислав.

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Також гравець прокоментував завершення кар’єри Микити Каменюки: "Шкода, що така людина залишає нас. Він був справжнім вожаком. У важку хвилину міг і допомогти, і "напхати". Він залишається в системі клубу і буде нас бачити. Але нам його все одно не вистачатиме".

Владислав Кабаєв виступає за луганців з 2017 року. В поточному сезоні він провів 29 матчів та забив 7 м’ячів.

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