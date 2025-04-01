– Ти грав разом з футболістами, які раніше виступали в українському чемпіонаті. Клейтон був у Динамо та Атлетіко Мінейро, Рафаель Форстер був з тобою в Жувентуде, а потім у Зорі. Також Дерек Фрейтас – твій друг, який був у Металісті 1925... Ти радився з ними, чи варто їхати в Україну?

– Звісно. Я багато з ними розмовляв, особливо з Дереком. Він дуже добре відгукувався про Україну і ще до того, як я отримав пропозицію від Карпат, він розповідав мені, як йому тут затишно. Йому дуже подобалося грати за Металіст. Він казав, що стадіон прекрасний, що поля хороші, що це спокійна країна, в якій можна розвиватися. Що країна дуже відрізняється від Бразилії, адже в Бразилії чиниться дуже великий тиск. Якщо ти програєш матч, то не можеш вийти з дому. Він сказав, що тут зовсім по-іншому. І це вже зародило в моїй голові думку, що якщо буде пропозиція з України, я можу її розглянути.

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І от коли вона надійшла, я поговорив з ним, і він сказав: "Чувак, ти можеш їхати, тому що це дійсно хороший варіант". А щодо того, що країна перебувала у війні, то він поїхав, коли почалася війна, він був у Харкові, в епіцентрі подій, але навіть при цьому всьому, він сказав, що це чудова країна. Безумовно, це справило великий вплив на те, що я сьогодні перебуваю тут, – сказав Бруніньйо в інтерв'ю прес-службі Карпат.

Нагадаємо, Дерек Фрейтас виступав за Металіст 1925 у 2019-2022 рр. У складі харківського клубу він здобув бронзові медалі Першої ліги сезону 2020/21.

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