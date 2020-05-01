"Він був схожий на дикуна": Фонсека дав оригінальну оцінку зірці Роми

Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив рівень гри півзахисника Ніколо Дзаньйоло.

"Він не просто чудовий природний талант, це гравець, який значно додав цього року.

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Раніше я говорив, що він був схожий на дикуна, який керується своїми інстинктами, але тепер він розуміє гру, розуміє простір, розуміє весь процес прийняття рішень. Я не сумніваюся, що через кілька років він стане одним з найкращих гравців не тільки в Італії, але і у всій Європі", – підкреслив Фонсека в коментарі ESPN.

У нинішньому сезоні Дзаньйоло провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і оформив 2 асисти. У січні хавбек порвав хрестоподібні зв'язки коліна й був прооперований.

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