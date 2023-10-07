"Я дуже задоволений, тому що вважаю, що гравці заслужили перемогу, ми не отримували того, на що заслуговували з початку сезону. Але я вважаю, що сьогодні ми показали хорошу гру. Пропустили один гол, і нам було важко зламати структуру Бернлі. У другому таймі домінували та повністю заслужили результат.

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Ми молода команда, в ній занадто багато нових гравців, тому потрібно будувати впевненість і структуру команди. Граємо добре, але нам потрібно вдосконалюватися і бути більш впевненими перед воротами. Я щасливий, і на цей час будуємо нашу впевненість, і три перемоги в останніх трьох іграх є важливими для цієї молодої групи.

Стерлінг? Я дуже задоволений, тому що вважаю, що він повинен відчувати момент, і він гравець з досвідом, який може принести команді дуже багато користі. Рахім створив пенальті, а потім забив, і був причетний до першого гола.

Палмер? Він дуже талановитий, у нього є якість, і він здивував мене, коли приїхав, тому що це було за день до закриття трансферного вікна. Те, як він читає ситуації й те, що потрібно команді в кожній ситуації, робить його гравцем, який може налагодити зв'язок зі своїми партнерами по команді. Він ще дуже молодий, але з великим характером, і у нього є талант і якості, які ми сьогодні побачили", – цитує Маурісіо Почеттіно BBC.

Нагадаємо, Челсі здобув третю перемогу поспіль у всіх турнірах, обігравши Бернлі. Лондонці наразі мають 11 балів і посідають 11 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

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