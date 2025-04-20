"Він був дійсно до біса чудовим у матчі з ПСВ. Це був матч, який вони зрештою виграли, але він був справді неперевершеним. Він виглядає дуже гарно у воротах і випромінює впевненість, у нього гарна статура", – наводить слова Рамштейна psvfans.nl.

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Додамо, що Шахтар поступився нідерландському ПСВ (2:3) у грі 5-го туру Ліги чемпіонів поточного сезону. Воротар "гірників" Дмитро Різник здійснив у цьому матчі 15 сейвів. Раніше повідомлялося, що кіпером цікавляться Фейєнорд та ПСВ.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Дмитро Різник провів 33 поєдинки за клуб, пропустив 32 голи, оформив 15 "кліншитів". Контракт 26-річного гравця з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 7 мільйонів євро.

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