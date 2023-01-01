"У мене був чудовий шанс зіграти в дуже хорошому клубі та битися з найбільшими командами та найкращими футболістами. У 2007-му на Олд Траффорд, коли я був у київському Динамо, грав з Манчестер Юнайтед. З Кріштіану Роналду ще на початку його кар'єри. Гаразд, після періоду в Спортінгу. Він один з найкращих футболістів планети! Поєдинки з ним були дуже важкими.

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Дуже швидкий гравець з багатьма якостями, до нього не можна було причепитися. Чудовий футболіст, його неможливо було зупинити.Ви даремно займалися спеціальною підготовкою, у вас просто не було шансів.

А у 2004-му я грав проти Роналдо. Ось він забиває нам гол! Він обвів мене й забив гол, але це не соромно. Він обігрував мене у тому матчі три чи чотири рази, і я жодного разу навіть не сфолив на ньому! Він мав свій знаменитий фінт, який ніхто так і не розгадав.

Знаю, що всі захисники були у такому ж становищі, як і я. Роналдо був класним футболістом, я думаю, що він був крутішим за Кріштіану Роналду", – цитує Гіоане Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, Тіберіу виступав за Динамо з 2001 по 2011 роки.

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