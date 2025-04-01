"Я ніколи не думав, що він стане тренером! Не через його футбольні навички чи інтелект, а, тому що Аморім був клоуном у роздягальні.

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Рубен був дуже веселою людиною і завжди робив щось, щоб розсмішити людей. Коли почув, що він почав працювати тренером, я був трохи здивований і подумав, як хлопець, з яким я грав, міг стати таким серйозним.

Але він був дуже розумним гравцем. Він міг грати на багатьох різних позиціях. Тож, можливо, саме тому він є блискучим тренером, бо має чудове розуміння гри", – цитує Міранду Flashscore.

Нагадаємо, обидва португальці грали разом за Бенфіку. Після завершення кар'єри Рубен Аморім розпочав працювати тренером у Бразі, Каса Пії, а потім очолив Спортінг, з якого пішов заради Манчестер Юнайтед.

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