"Був клоуном": екс-одноклубник Аморіма здивований, що він розпочав тренерську кар'єру
Екс-захисник Бенфіки Родерік Міранда поділився спогадами про наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.
"Я ніколи не думав, що він стане тренером! Не через його футбольні навички чи інтелект, а, тому що Аморім був клоуном у роздягальні.
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Рубен був дуже веселою людиною і завжди робив щось, щоб розсмішити людей. Коли почув, що він почав працювати тренером, я був трохи здивований і подумав, як хлопець, з яким я грав, міг стати таким серйозним.
Але він був дуже розумним гравцем. Він міг грати на багатьох різних позиціях. Тож, можливо, саме тому він є блискучим тренером, бо має чудове розуміння гри", – цитує Міранду Flashscore.
Нагадаємо, обидва португальці грали разом за Бенфіку. Після завершення кар'єри Рубен Аморім розпочав працювати тренером у Бразі, Каса Пії, а потім очолив Спортінг, з якого пішов заради Манчестер Юнайтед.
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