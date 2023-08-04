"Є деякі гравці, які швидко адаптуються, і є гравці, яким потрібно більше часу. Маліновський був ідеальним для Тудора, але тут ми повинні подивитися, що він може зробити з Марселіно.

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Потрібно проаналізувати значення Руслана в системі тренера. Завжди потрібно знаходити баланс із зарплатою", – цитує президента провансальців Пабло Лонгорію Football Club de Marseille.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський прийшов в Марсель взимку поточного року, коли командою керував Ігор Тудор. Влітку головним тренером став іспанський фахівець Марселіно, який вирішив змінити стиль та систему гри провансальців. Невідомо, чи зможе українець отримати місце в стартовому складі Марселя з новим тренером.

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