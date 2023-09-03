Колишній гравець збірної Англії Ґабріель Аґбонлахор висміяв Челсі за поразку від Ноттінгем Форест в четвертому турі АПЛ (0:1).

"21 удар і лише два потрапили у площину воріт. Челсі витратив 1 мільярд фунтів стерлінгів на середніх гравців. Чому вони не пішли й не купили Мбаппе чи Кейна?

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Мудрик ледь не подарував два голи. Він був абсолютно нікчемним. Він зіграв 19 матчів, у яких забив 0 голів", – сказав Ґабріель Аґбонлахор в talkSPORT.

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест переграв Челсі з мінімальним рахунком 1:0. Михайло Мудрик з'явився на полі на 77 хвилині, але нічим допомогти своїй команді не зумів.

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