"Чудово, що Ламін Ямаль повернувся. Усі знову змогли побачити, наскільки він хороший. Він одразу показав, що є винятковим гравцем. Ми всі щасливі.

Асист Ямаля у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1

Педрі – особливий. Він чудовий гравець. Він стає все більшим лідером. Це божевільний гравець, дуже важливий. Коли Педрі на полі, він усюди. Він дає нам контроль над м'ячем і завжди знає, де має бути. Він дуже хороший. Разом із Френкі де Йонгом вони прекрасно організували команду. Я насолоджуюся цими моментами.

Педрі та де Йонг знають, як хочуть грати, добре розуміють одне одного… Фантастично бачити цю хімію. З цією парою нас важче пресингувати, і це дає нам більше володіння, створює простір – і це найважливіше. Я дуже пишаюся командою.

У Дані Ольмо немає фізичних проблем. Спершу ми також думали про наступний матч, і він буде в старті проти ПСЖ. Розпочинаємо підготовку до Ліги чемпіонів", – цитує Гансі Фліка Marca.

Нагадаємо, наступним суперником Барселони буде ПСЖ. Зустріч запланована на 1 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

