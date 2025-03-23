"Я нещодавно порівнював Дастана з Хусановим. У 16 років Хусанова ніхто не знав, а 16-річного Дастана продали Челсі. На зборах я побачив, що цей хлопець унікальний. Я дуже радий, що такий гравець народився в Казахстані. Унікальність в тому, що він знає, коли й що робити.

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У 16 років він все розуміє. Вважаю, що Челсі зробив круте придбання. У нього є всі якості, щоб в майбутньому грати в АПЛ. Якщо ми правильно його будемо розвивати й доводити до певних кондицій, то він буде не гіршим за Мудрика", – наводить слова Алієва Sportnews.

Нагадаємо, форвард Кайрата Дастан Сатпаєв взимку підписав контракт з лондонським Челсі та приєднається до "синіх" влітку 2026 року. У нинішньому сезоні юний футболіст провів 3 матчі за клуб та забив 1 гол.

До слова, український вінгер Челсі Михайло Мудрик з грудня відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. У клубній кампанії він встиг зіграти 15 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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