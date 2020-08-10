"Він буде ідеальним подарунком": Тоні порадив Пірло найкращий трансфер і порівняв тренера Ювентуса з Гвардіолою

"Знаючи Андреа, він почне будувати з півзахисту. Ідеальним подарунком був би Погба. Не знаю, чи можливо це, але це, безумовно, найкращий варіант. Андреа не буде тренером, який зосереджується на захисті та контратаках. Йому подобається домінувати над м'ячем, і він постарається застосувати цей підхід у своїй команді.

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Я не знаю, яку схему гри він буде використовувати, і не думаю, що це має значення. Андреа – розумний і гнучкий. Він схожий на Пепа Гвардіолу. Але також варто відзначити, що на Пірло свого часу сильно вплинув Антоніо Конте. Досвід виступів у його команді, безумовно, позначиться на стилі молодого наставника.

Упевнений, що Пірло буде прекрасно керувати туринською командою. Він впродовж своєї кар'єри встиг пограти під керівництвом найкращих італійських фахівців – Карло Анчелотті і Массіміліано Аллегрі. Цей досвід допоможе йому. Не сумніваюся, що Андреа не стане нікого наслідувати, у нього буде свій шлях", – наводить слова Тоні Goal з посиланням на Tuttosport.

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