Колишній головний тренер Мілана Фабіо Капелло поділився думкою про можливий перехід нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча до складу "россонері".

"Мілан мав нещастя бути проданим комусь, у кого не було ресурсів для управління клубом світового рівня. Тепер є Елліот, який віддає перевагу рахунках і віддає старі борги.

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Покупка Ібрагімовіча стала б відмінним кроком для Мілана. Він все ще може змінити ситуацію в Італії. Я добре його знаю. Упевнений, якщо Златан повернеться в італійський чемпіонат, він буде його головним героєм", – наводить слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Златан вже грав у Мілані з 2010 по 2012 рік, одного разу вигравши Серію А. Контракт 38-річного Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в кінці 2019 року. За півтора року в американському клубі шведський форвард провів 58 матчів, в яких забив 53 голи і віддав 15 гольових передач.

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