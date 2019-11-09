toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

"Він буде головним героєм Серії А", – Капелло розповів, який трансфер може врятувати сезон для Мілана

11:33 607 Читать на русском
"Він буде головним героєм Серії А", – Капелло розповів, який трансфер може врятувати сезон для Мілана
Златан Ібрагімовіч та Фабіо Капелло / Getty images

Колишній головний тренер Мілана Фабіо Капелло поділився думкою про можливий перехід нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча до складу "россонері".

"Мілан мав нещастя бути проданим комусь, у кого не було ресурсів для управління клубом світового рівня. Тепер є Елліот, який віддає перевагу рахунках і віддає старі борги.

Капелло: Мілан в біді – у клубі немає особистостей і лідерів

Покупка Ібрагімовіча стала б відмінним кроком для Мілана. Він все ще може змінити ситуацію в Італії. Я добре його знаю. Упевнений, якщо Златан повернеться в італійський чемпіонат, він буде його головним героєм", – наводить слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Златан вже грав у Мілані з 2010 по 2012 рік, одного разу вигравши Серію А. Контракт 38-річного Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в кінці 2019 року. За півтора року в американському клубі шведський форвард провів 58 матчів, в яких забив 53 голи і віддав 15 гольових передач.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Клопп оцінив ймовірність переходу Мбаппе у Ліверпуль
09:59
1105
Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Фабіо Капелло Фабіо Капелло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
26
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук