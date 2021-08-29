"Чому Сідклея і Жерсона не було на командній фотосесії? Що стосується Сідклея, то він благав, мало не плакав, аби його відпустили в ПАОК. Він хотів перейти, щоб грати, йому 27 років. Він прекрасно розуміє, що на цій позиції грає Миколенко, і грає добре. Я побажав їм удачі, попросив керівництво відпустити його в оренду, він поїхав до Греції.

Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Жерсона, один італійський клуб виходив на контакт з ним із наміром його підписати. Він хоче грати в чемпіонаті Італії. Як все буде – ми поки не знаємо. Я його не використовував в останніх двох іграх для того, щоб акцентувати увагу – гравець хоче піти, а грали ті, хто залишаються в команді", – наводить слова Луческу сайт Динамо.

Нагадаємо, контракт Жерсона з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює форварда у 3 млн євро.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви