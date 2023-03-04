Уругвайський нападник радив Неймару обрати Англію, а не Францію влітку 2017 року. Суарес поділився деякими подробицями приватних розмов.

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"Мені не дуже подобається говорити про це, але був момент, коли вже було багато чуток, тому ми з Мессі пішли поговорити з Неймаром і сказали: "Ней, якщо хочеш виграти все, залишайся з нами".

Він слухав нас і казав: "Так, так, я хочу залишитися". Але є оточення, яке інколи важко контролювати. Як друзі радили йому залишитись, але це його рішення, його родини. Ми говорили: "Неймар, Англія краще ніж Франція. Футбол Манчестер Сіті буде кращим для тебе".

Це ризикована заява, але я візьму на себе таку відповідальність. Якби Неймар залишився у Барселоні, він би напевно виграв "Золотий м'яч". Моя думка така, що якби він залишився, то виграв би, так", – цитує уругвайця Placar.

Нагадаємо, що Суарес, Мессі та Неймар разом грали у складі Барселони три роки. За цей період вони виграли шість титулів та забили 364 голів. У 2017 році бразилець перейшов у ПСЖ, де продовжує виступати й надалі.

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