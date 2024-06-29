"Він, звісно ж, потребує трохи часу, щоб звикнути до вимог Маріно Пушіча, адже в Колосі в нього були одні завдання, а в нас трохи інакші. Специфіка Шахтаря взагалі відрізняється від всіх команд, тому подивимося, як він себе проявить. Але це талант. Недарма ж він зараз у Шахтарі.

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Чим саме Фесюн привабив Шахтар? Ми взяли його за певні якості. Спілкувалися з Містером, з Даріо, з усіма, було проведено аналітичну роботу, і клуб вирішив, що він нам підходить. Побачимо. Ще слід багато працювати, бо він молодий.

Але те, що я найбільше ціную, – людські якості. Якщо він розумна, освічена людина, це лише допоможе йому додавати та покращувати свої якості. Тому Кіріл, безумовно, талант. Але талантів багато, а час усе покаже", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 21-річний Фесюн підписав з "гірниками" контракт терміном на 5 років. За даними Transfermarkt, Колос отримав за свого гравця 2,7 млн євро.

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