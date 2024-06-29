"Він, безумовно, талант, але талантів багато": тренер Шахтаря здивував оцінкою коштовного новачка донеччан
Легендарний Андрія Пятов, який входить до тренерського штабу Маріно Пушіча, висловився щодо Кіріла Фесюна.
"Він, звісно ж, потребує трохи часу, щоб звикнути до вимог Маріно Пушіча, адже в Колосі в нього були одні завдання, а в нас трохи інакші. Специфіка Шахтаря взагалі відрізняється від всіх команд, тому подивимося, як він себе проявить. Але це талант. Недарма ж він зараз у Шахтарі.
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Чим саме Фесюн привабив Шахтар? Ми взяли його за певні якості. Спілкувалися з Містером, з Даріо, з усіма, було проведено аналітичну роботу, і клуб вирішив, що він нам підходить. Побачимо. Ще слід багато працювати, бо він молодий.
Але те, що я найбільше ціную, – людські якості. Якщо він розумна, освічена людина, це лише допоможе йому додавати та покращувати свої якості. Тому Кіріл, безумовно, талант. Але талантів багато, а час усе покаже", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, 21-річний Фесюн підписав з "гірниками" контракт терміном на 5 років. За даними Transfermarkt, Колос отримав за свого гравця 2,7 млн євро.
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