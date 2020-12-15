"Чи радий я приходу нового тренера? Я дуже радий працювати із Хейном, тому що це правильна людина для Гента. Він – великий бос, великий чоловік. Я можу багато чому навчитися в нього та прогресувати як гравець. У мене чудові відчуття від роботи із ним", – зазначив Яремчук у післяматчевому коментарі.

"Я задоволений, бо відчуваю прогрес": Яремчук голом віддячив новому тренеру Гента

Зазначимо, що з приходом Ванхазебрука на тренерську лаву Гента команда програла та здобула перемогу у двох поєдинках бельгійської першості – в одному з матчів голом відзначився Яремчук.

Додамо, що Гент продовжує перебувати в середині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії – 12 сходинка.

"Маліновський – браво! Гол – перлина!": італійські ЗМІ вибухнули епітетами, описуючи камбек українця на "вакантне" місце