"У нас відсутня група футболістів – Ярмоленко, Степаненко, Циганков, Бєсєдін. Але, на мій погляд, збірній не вистачає Віталія Буяльського. Я не даю рекомендації тренерам, але констатую факт, що в складних матчах Динамо саме Віталій витягав динамівців, забивав важливі голи.

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Він – універсальний футболіст і може грати в схемах Андрія Шевченка і в ромбі, і на позиції опорника, і під нападниками. Знаю це за спільною роботою з ним в Говерлі. Думаю, до фінальної частини Євро Шевченко ще подивиться кандидатів в збірну і все-таки включить Буяльського до заявки", – поділився Грозний у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Буяльський востаннє виходив на поле у складі збірної України ще у 2017 році в поєдинку проти Косова. В поточному сезоні Віталій провів 27 матчів у складі Динамо, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

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