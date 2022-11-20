"Я хочу подивитися, наскільки хороша Бразилія. Ще з дитинства маю певну симпатію до цієї збірної. Я думаю, що вони, очевидно, збираються вийти в плей-офф.

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Мені подобаються деякі з їхніх гравців, вони мають блискучих воротарів. Тож я з нетерпінням чекаю на матчі Бразилії. Півзахист з Манчестер Юнайтед – Каземіро і Фред. Ой, точно... Фред – це їхнє слабке місце! Але у них є інші гравці, які можуть прикрити це", – заявив Кін у програмі на Sky Sports.

Нагадаємо, Бразилія потрапила в групу G зі Сербією, Швейцарією та Камеруном. Команда Тіте розпочне турнір 24 листопада матчем проти сербів.

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