"Він – слабке місце збірної Бразилії": Рой Кін вкотре накинувся на екс-зірку Шахтаря
Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін не оминув нагоди вколоти свого "улюбленця" – Фреда.
"Я хочу подивитися, наскільки хороша Бразилія. Ще з дитинства маю певну симпатію до цієї збірної. Я думаю, що вони, очевидно, збираються вийти в плей-офф.
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Мені подобаються деякі з їхніх гравців, вони мають блискучих воротарів. Тож я з нетерпінням чекаю на матчі Бразилії. Півзахист з Манчестер Юнайтед – Каземіро і Фред. Ой, точно... Фред – це їхнє слабке місце! Але у них є інші гравці, які можуть прикрити це", – заявив Кін у програмі на Sky Sports.
Нагадаємо, Бразилія потрапила в групу G зі Сербією, Швейцарією та Камеруном. Команда Тіте розпочне турнір 24 листопада матчем проти сербів.
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