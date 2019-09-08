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"Він – не Мессі": гравці Манчестер Юнайтед зраділи відходу Санчеса в Інтер

21:25 1121 Читать на русском
"Він – не Мессі": гравці Манчестер Юнайтед зраділи відходу Санчеса в Інтер
Алексіс Санчес / ФК Манчестер Юнайтед

Футболісти Манчестер Юнайтед не засмучені переходом форварда Алексіса Санчеса в міланський Інтер.

Алексіс Санчес після переходу у Манчестер Юнайтед взимку 2018 року був найвисокооплачуванішим гравцем АПЛ, заробляючи 500 тисяч фунтів на тиждень.

Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса

Чилієць не зміг проявити себе належним чином на Олд Траффорд і слідом за Ромелу Лукаку перебрався в Інтер. Щоправда, Алексіс перейшов на правах оренди.

За інформацією The Sun, гравці "червоних дияволів" зраділи цій новині, заявляючи між собою, що Санчес отримував забагато і не заслуговував такої зарплатні. Один з футболістів навіть сказав: "Він – не Мессі, чому йому повинні стільки платити".

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Теги
Англія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер
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