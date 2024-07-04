Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюнгодан і головний тренер команди Юліан Нагельсманн відкрили таємницю з тактичним планом на гру з Іспанією.

"Різницю в матчі з Іспанією може зробити гра команди без м'яча. Той, хто краще зіграє в цій фазі, може вийти переможцем.

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Прогрес Родрі неймовірний. Він серйозно вдосконалив свою гру відтоді як перебрався в Манчестер Сіті. Зараз він є найкращим опорним півзахисником у світі, на цій позиції він не має собі рівних. Але ми повинні змусити його думати і сумніватися", – цитує Гюндогана Voetbal International.

"Ми розробили план щодо його стримування. Родрі більше не зможе спокійно приймати м'яч без пресингу", – додав Юліан Нагельсманн.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 Іспанія – Німеччина відбудеться в п'ятницю, 5 липня.

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