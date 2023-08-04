Захисник Кривбаса Данило Бескоровайний розповів, хто для нього найкращий український тренер.

Оборонець криворіжців став героєм клубного ютуб-каналу, де відповів на 10 футбольних запитань. Данило Бескоровайний зізнався, що найкращим тренером у світі він вважає легендарного Алекса Фергюсона, а ось серед українських фахівців він вибрав несподіваний варіант.

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"Найкращий тренер після Лобановського? Поважаю всіх, з якими працював, але тут відповім – це Олександр Васильович Петраков", – розповів захисник.

Нагадаємо, Данило Бескоровайний працював разом з українським фахівцем, виступаючи за молодіжну команду, у складі якої став чемпіоном світу U-20.

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