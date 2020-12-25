"Кріштіану Роналду, це було б цікаво. З боку часто видно тільки людину, яка постить фото своєї яхти. Але Хедіра розповідав мені про професійний підхід Роналду до тренувань, і це вражає.

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Схоже, що він – монстр тренувань, першим приходить, останнім йде. При цьому він дуже доброзичливий хлопець. Дуже вражаюче поєднання", – наводить слова Нагельсманна Bild.

До слова, Роналду провів 14 матчів у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу 16 голів та 1 асист.

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