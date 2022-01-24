Головний тренер Барселони знайшов зразкового футболіста для інших своїх підопічних.

"Дивитися на гру Педрі – просто приголомшливо. Неймовірно, що у 19 років він робить добре практично все.

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Він – ідеальний приклад того, що хоче Барселона", – цитує Хаві журналіст Мікель Бласкес у Twitter.

У 2019-му Барса придбала Педрі у Лас-Пальмаса за 20 млн євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює 19-річного півзахисника у 80 млн євро. За Барселону Педрі провів 59 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.

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