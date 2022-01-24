"Він – ідеальний приклад того, що хоче Барселона", – Хаві виділив гравця каталонців
23:24 - Читать на русском
Головний тренер Барселони знайшов зразкового футболіста для інших своїх підопічних.
"Дивитися на гру Педрі – просто приголомшливо. Неймовірно, що у 19 років він робить добре практично все.
Барселона зіпсувала відносини з Баварією через Педрі
Він – ідеальний приклад того, що хоче Барселона", – цитує Хаві журналіст Мікель Бласкес у Twitter.
У 2019-му Барса придбала Педрі у Лас-Пальмаса за 20 млн євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює 19-річного півзахисника у 80 млн євро. За Барселону Педрі провів 59 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.
Барселона вирвала перемогу над передостанньою командою Прімери, показавши слабкий футбол
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter