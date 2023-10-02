У матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії Реал здолав на виїзді Жирону з рахунком 3:0. Залишаючи поле за рахунку 2:0 на користь "бланкос", нападник Реала Вінісіус Жуніор почав провокувати трибуни стадіону Монтіліві недоречними жестами.

Бразильський форвард продемонстрував уболівальникам Жирони спочатку один палець, потім – два. Ці жести символізували кількість голів Реала у ворота каталонської команди.

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Як інформує журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті, будучи заміненим Вінісіус не заспокоївся. Після того як Джуд Беллінгем забив за "бланкос" третій м'яч, Жуніорс почав демонструвати своїм суперникам на чужій лавці запасних жест із трьома пальцями. Українських атакувальних гравців Жирони Артема Довбика та Віктора Циганкова на той момент часу вже було замінено.

Раніше Вінісіус неодноразово потрапляв у скандали як жертва. Він скаржився на расистські вигуки вболівальників і суперників щодо нього.

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