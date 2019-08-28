"Він 4 дні не виходив з кімнати": кузен Джеррарда отримав психологічну травму через керівництво Ліверпуля

Форвард Ліверпуля Боббі Данкан, який є двоюрідним братом легенди клубу Стівена Джеррарда, почувається нещасливим у таборі мерсисайдців.

"За останні кілька тижнів було багато сказано про майбутнє Боббі в Ліверпулі. Сьогодні – остання крапля у відносинах зі спортивним директором Ліверпуля Майклом Едвардсом. За кілька місяців до кінця минулого сезону Боббі зустрічався з керівництвом клубу, зокрема, з директором академії Алексом Інглторпом. Було визнано, що Боббі нещасливий в Ліверпулі з різних причин, і Алекс попросив нас внести пропозиції з приводу відходу Данкана.

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Ми змогли знайти клуби, які були готові взяти Боббі в оренду на сезон з можливістю придбання за суму від 1,5 млн фунтів і більше, що є чудовим варіантом для гравця, який ніколи не буде грати за першу команду Ліверпуля. Але клуб і Майкл Едвардс спеціально дали зрозуміти, що така угода не відбудеться.

Мало того що Боббі отримує дуже маленьку зарплату, так у нього є ще сезон за контрактом, і Ліверпуль категорично заявив, що футболіст не отримає новий. Через це Боббі не виходив зі своєї кімнати протягом чотирьох днів і більше ніколи не повернеться в Ліверпуль. Зараз мене турбує тільки його психологічне здоров'я. Це не зовсім гідна поведінка клубу з багатою історією", – цитує агента Данкана Daily Mail.

Варто відзначити, що Данкан перебрався на Енфілд влітку минулого року, покинувши Манчестер Сіті. В минулому сезоні Боббі забив 25 голів за Ліверпуль U-18.

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