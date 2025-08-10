28-річний форвард Вільяреала Арно Данджума офіційно оформив свій трансфер у Валенсію.

Нідерландець нігерійського походження підписав контракт з "кажанами" до 2028 року. Інсайдери заявили, що гравця відпустили у Валенсію майже безкоштовно через велику зарплатню (більше отримував лише Жерар Морено). В трансферній угоді прописана лише сума до трьох мільйонів бонусами та 50% від перепродажу. В сезоні 2024/25 Данджума виступав за Жирону на правах оренди.

Цей перехід може відкрити шлях для трансферу Артема Довбика в Вільяреал. Раніше "жовта субмарина" активно цікавилась українським нападником Роми, який може значно підсилити іспанську команду в ЛЧ у наступному сезоні.

