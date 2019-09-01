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Вільяреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

21:55 281 Читать на русском
Вільяреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Вільяреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

В рамках 3-го туру іспанської Прімери Вільяреал приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 3-го туру іспанської Ла Ліги Вільяреал – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Вільяреал: Фернандес – Гаспар, Альбіоль, Торрес, Кінтілья – Касорла, Іборра – Чуквуезе, Гомес, Екамбі, Морено

Запасні: Асенхо, Бакка, Замбо, Морі, Онтіверос, Пенья, Трігерос

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Васкес, Каземіро, Кроос, Бейл – Йовіч, Бензема

Запасні: Вальверде, Вінісіус, Марсело, Мілітао, Модріч, Навас, Одріосола

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Вільяреал Вільяреал Вільяреал - Реал Мадрид
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