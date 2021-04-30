Вільяреал – Арсенал – 2:1 – відео голів та огляд матчу
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Вільяреал переміг Арсенал у півфінальному матчі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Вільяреал – Арсенал на "Футбол 24".
завершено
29’ Рауль Альбіоль
79’ Етьєн Капуе
Дані Себальйос 58’
Ніколя Пепе 73’
29’ Рауль Альбіоль
58’ Дані Себальйос
73’ Ніколя Пепе
79’ Етьєн Капуе
Іспанці потужно провели перші півгодини. Трігерос відкрив рахунок ударом у дальній кут, а ветеран Альбіоль замкнув розіграш кутового. По перерві Себальйос отримав другу жовту, суттєво ускладнивши завдання Арсенала.
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Навіть у меншості Арсенал один м'яч відквитав – Сака заробив пенальті для Пепе. Капу "зрівняв" склади, але більше голів не було – 2:1 на користь Вільяреала.
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