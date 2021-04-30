Вільяреал переміг Арсенал у півфінальному матчі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Вільяреал – Арсенал на "Футбол 24".

Іспанці потужно провели перші півгодини. Трігерос відкрив рахунок ударом у дальній кут, а ветеран Альбіоль замкнув розіграш кутового. По перерві Себальйос отримав другу жовту, суттєво ускладнивши завдання Арсенала.

Вільяреал переміг Арсенал у матчі з двома вилученнями та неочевидним пенальті – доля півфіналу ЛЄ вирішиться на Емірейтс

Навіть у меншості Арсенал один м'яч відквитав – Сака заробив пенальті для Пепе. Капу "зрівняв" склади, але більше голів не було – 2:1 на користь Вільяреала.