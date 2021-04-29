Історія останніх виходів Арсенала у фінал єврокубків сильно пов'язана із Вільяреалом. У 2006 році "каноніри" переграли "жовту субмарину" в півфіналі Ліги чемпіонів, а у 2019-му вони зіграли у фіналі Ліги Європи – наставником лондонців тоді був Унаї Емері, який нині очолює левантійців. Баск має вже три тріумфи у цьому турнірі, а нині у нього була особлива мотивація – необхідно було помститися британцям. На Альбіоні з Емері й досі насміхаються, а провал в АПЛ призвів до обвалу міжнародного авторитету легендарного коуча.

У "гуннерів" мотивація на перемогу була простішою. Через чемпіонат Англії підопічні Мікеля Артети вже навряд чи зможуть прорватись у єврокубки на наступний сезон, тож у Арсенала залишався єдиний шлях засвітитись у Європі – виграти ЛЄ та автоматично пройти у Лігу чемпіонів.

Вільяреал з перших хвилин захопив ініціативу у зустрічі. Лондонці навіть не могли зачепитись за м'яч на чужій половині, обмежуючись не дуже якісним пресингом, а левантійці вже на 5-й хвилині відкрили рахунок! Гол створив Чуквуезе, який змістився з правого флангу на край штрафного й переграв одразу двох захисників – щоправда, він дещо відпустив м'яч від себе, але цим скористався Трігерос. Мануель завдав потужного удару в дальній кут – 1:0!

Десь до 15-ї хвилини господарі продовжували домінувати, організовуючи хороші атаки, але поступово Арсеналу вдалося збити темп. Матч вирівнявся, однак створити бодай щось попереду лондонцям все так же не вдавалося. Аж на 25-й хвилині вони розродилися першим ударом по воротах – це Сака завершив непоганий контрвипад, пробивши з правого кута карного майданчика. Вийшло занадто неточно. На 27-й ще одну перспективну атаку запоров Парті, який вистрілив з дистанції кудись у небо. Ось і вся гострота з боку гостей.

Вільяреал покарав суперника за пасивність на 29-й хвилині з кутового, який заробив Педраса. Парехо виконав подачу, а Морено, високо вистрибнувши, скинув м'яч на дальню стійку – там опинився Альбіоль! Рауль розстріляв ворота з метру. 2:0! Щоправда, вже на 33-й хвилині Арсенал міг скоротити відставання внаслідок вривання Пепе на лівий край штрафного та фолу з боку Фойта у штрафному. Арбітр свиснув пенальті, але після перегляду відоповтору скасував своє рішення. Ніколя перед вриванням підіграв собі рукою.

Це була остання атакувальна дія Арсенала у першому таймі, а от Вільяреал і не думав зупинятись. "Жовта субмарина" могла закрити гру практично одразу після другого голу внаслідок скидки Трігероса під удар Морено метрів з 18-ти, але Жерар вистрілив повз ближню стійку. На 42-й хвилині Морено отримав розрізний пас від Фойта й обіграв Лєно, але пробити у порожні ворота йому завадила втрата рівноваги. На 44-й же Фойт заробив стандарт, з якого прямий удар у ближню дев'ятку завдав Алькасер – Лєно впорався з цим ударом.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Вільяреала в рахунку. На початку другого тайму, однак, "жовта субмарина" віддала ініціативу, витягуючи Арсенал на свою половину в надії на контратаки. Лондонці дійсно притиснули суперника на перших хвилинах, але нічого цікавішого за заблокований удар Пепе з меж штрафного та серію подач створити так і не вдалося – а на 57-й хвилині команда ще й меншості залишилась! Це Себальйос отримав другу жовту картку, наступивши на ногу Парехо.

Після цього Вільяреал повернувся до гри першим номером, що вилилось у справжній розрив оборони "канонірів". Так, на 61-й хвилині Чуквуезе отримав передачу від Трігероса на правому краю штрафного, ефектно хитнув Марі й потужно пробив у дальній кут – Лєно парирував! На 66-й Морено відкрився між Холдінгом і Марі, отримав розрізний пас у карний майданчик і потужно вистрілив у ліву дев'ятку, однак і тут Лєно врятував! Ще за три хвилини Чуквуезе накрутив захисників і викотив м'яч під удар Морено метрів з 15-ти, але Жерар спрямував м'яч по центру. Лєно виручив.

Покарання за марнотратство прилетіло вже на 72-й хвилині – Сака увірвався на правий край штрафного й впав у оточенні трьох захисників, а рефері свиснув пенальті! На Букайо, ніби-то, сфолив Трігерос, хоча відеоповтори не дали чіткою відповіді на це питання. Так чи інакше, Пепе з "позначки" не схибив. 2:1!

На цьому проблеми Вільяреала не завершились. На 79-й хвилині в центрі поля стався стик між Капу та Сака – у Етьєна поїхала нога, внаслідок чого він скосив Букайо прямим ударом ногу. Арбітр показав хавбеку левантійців жовту картку, однак вона стала другою для Капу! Склади зрівнялися, а винуватця довелося виносити з поля на ношах.

Крім очевидних мінусів, ця подія сильно збила ритм гри, адже пауза у матчі виявилась тривалою. Обидва тренери намагалися розігнати поєдинок замінами – Унаї Емері випустив Альберто Морено та Мойзе Гомеса, а Мікель Артета наважився кинути у бій Обамеянга. Вільяреал провів ендшпіль зустрічі активніше, але жодного моменту господарі так і не створили – Арсенал же міг вирвати нічию на 90+3-й хвилині внаслідок розрізного пасу Парті на Обамеянга. П'єр-Емерік опинився прямо перед голкіпером, але прошити його не зумів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вільяреала з рахунком 2:1. Матч-відповідь пройде на Емірейтс вже за тиждень.