В рамках суботньої програми 20-го туру іспанської Прімери Вільяреал на виїзді не зміг дотиснути Уеску. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 20-й тур

Уеска – Вільяреал – 0:0

Севілья – Кадіс – початок о 17:15

Реал Сосьєдад – Бетіс – початок о 19:30

Програму вікенду в іспанській Прімері відкривав поєдинок Уеска – Вільяреал. Перша половина зустрічі була дуже нудною. За весь тайм суперники обмінялись кількома ударами, жоден з яких не влучив у площину воріт, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Гості більше контролювали м'яч, але ніяк не могли загострити в атаці, а гравцям Уески взагалі не вдавалось вийти з оборони. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

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