Поєдинок другого за силою євротурніру між іспанською та азербайджанською командами не відбудеться у заплановану дату.

Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи між Вільяреалом та Карабахом, який мав був відбутися 10 грудня в Іспанії, відкладено на невизначений термін.

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Причиною цього став спалах COVID-19 у таборі гостей, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини". Зазначається, що Карабах не має мінімальної кількості футболістів для участі у матчі (13 з 23 гравців команди не зможуть взяти участь у поєдинку). Рішення про долю зустрічі УЄФА вирішить у найближчі дні.

Нагадаємо, Вільяреал достроково забезпечив собі першу сходинку у групі I, маючи у своєму активі перед останнім туром 13 очок. Карабах, йдучи останнім з 1 пунктом, втратив будь-які шанси на вихід в плей-офф турніру.

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