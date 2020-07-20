Вільяреал звільнив тренера та наблизився до призначення Емері

Хаві Кальєха більше не є головним тренером Вільяреала, який очолював майже 3 сезони.

"Жовта субмарина" оголосила про відставку Хаві Кальєхи, який привів команду до 5 місця в чемпіонаті Іспанії 2019/20. 42-річний фахівець очолював команду майже 3 сезони, інформує офіційний сайт клубу.

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Свого часу Кальєха виступав за Вільяреал в статусі гравця та доходив з командою до півфіналу Ліги чемпіонів. Загалом під керівництвом іспанця "субмарина" провела 131 офіційний матч – 57 перемог, 30 нічиїх та 44 поразки.

Найімовірніше, наступником Кальєхи стане Унаї Емері. Екс-тренер Севільї, з якою перемагав Дніпро у фіналі Ліги Європи, вже начебто уклав попередню угоду. Очевидно, що про призначення Емері повинні оголосити найближчим часом. Як відомо, останнім місцем роботи іспанця був лондонський Арсенал.

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