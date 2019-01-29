Вільяреал звільнив головного тренера

Іспанський клуб вирішив припинити співпрацю з Луїсем Гарсією.

"Жовта субмарина" на офіційному Twitter оголосила про відхід Луїс Гарсія Пласи з тренерського містка Вільяреала. Повідомляється, що контракт був достроково розірваний за згодою сторін.

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Очікується, що за декілька годин на прес-конференції президент Вільяреала Фернандо Роїг оголосить ім'я нового наставника команди. Після 21-го туру команда посідає 19 сходинку в Прімері. У "жовтої субмарини" лише 18 очок, що на 6 більше, аніж в Уески, яка є абсолютним аутсайдером чемпіонату.

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