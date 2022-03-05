Чемпіонат Іспанії 2021/22, 27-й тур

Осасуна – Вільяреал – 1:0

Гол: Авілья, 63

Еспаньйол – Хетафе – 2:0

Голи: Кабрера, 17, Кабако, 27 (аг)

Валенсія – Гранада – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав матч у Памплоні між Осасуною та Вільяреалом. Безвиграшна серія "жовтої субмарини" у Ла Лізі тривала вже 5 турів, а у випадку перемоги підопічні Унаї Емері наздогнали б Барселону та Атлетіко у турнірній таблиці – тобто, левантійці увірвались би в боротьбу за ЛЧ. Втім, не все сталося, як гадалося.

Піно, який тиждень тому оформив історичний покер, цього разу провів слабкий поєдинок, та і загалом Вільяреал вдвічі поступався Осасуна за показником очікуваних голів. На 63-й хвилині господарі конвертували перевагу у гол Авільї – він і вирішив долю зустрічі. Гості не змогли відігратись, а господарі втримали мінімальну перемогу.

Еспаньйол перервав 8-матчеву безвиграшну серію. Каталонці переграли Хетафе. 4 удари – 2 голи, фантастична ефективність. У другому таймі Еспаньйол завдав лише одного удару, але втримав перемогу та піднявся в середину турнірної таблиці.