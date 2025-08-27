Вільяреал та Крістал Пелас досягнули домовленості щодо переходу Єремі Піно в англійський клуб, інформує Marca.

Сума трансферу складе близько 30 мільйонів євро. Така солідна прибавка до клубного бюджету Вільяреала може стати вирішальною в трансфері Артема Довбика, адже Рома готова відпустити українського форварда за суму, близьку до тої, яку вони заплатили Жироні (30,5 мільйонів, а також бонуси та відсоток від майбутнього продажу).

Варто зауважити, що Єремі Піно виступає за Вільяреал з 2020 року, загалом зіграв у 170 матчах, в яких відзначився 22 голами та 23 асистами.

